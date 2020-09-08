中碳（1723）營運因疫情衝擊，今年上半年表現欠佳，不過，隨著國際油價走穩，8月營收與獲利，都比7月好，面對許多國家疫情趨緩、部分國家疫情仍在高峰的狀態下，加上中美衝突方興未艾，影響原油需求與價格的成長，中碳面對變局，將採取彈性調整銷售的策略，變更產品組合，以應對不同品項在產業衝擊下的消長，鞏固現有客戶與訂單，並開拓客源提升銷售量。

中碳8日公佈8月自結營收約4.33億元，比7月增加28.8％，營業利益約0.62億元，也比7月增加19.7％，合併稅前淨利約0.82億元，則比7月增加60％，每股稅前淨利0.35元。

中碳發言人黃初凱8日指出，新冠肺炎疫情爆發以來，全球各國先後鎖國、封城與停工，近日許多國家情況已逐漸趨緩。但，仍有部分國家的疫情仍在高峰，加上中美衝突方興未艾，原油需求與價格的成長，仍受影響。

黃初凱表示，近期在OPEC+國家遵守減產協議之下，原油價格在每桶40美元左右，獲得支撐，與油價連動的煤化學品銷售已逐漸升溫，為了因應變局，中碳將持續觀察市場動態，彈性調整銷售策略，變更產品組合，以應對不同品項在產業衝擊下的消長，積極鞏固現有客戶與訂單，並開拓客源提升銷售量。

他說，在精碳材料產品方面，相關的石化業、鋼鐵業、車輛與零組件、手機與相關組件、動力工具等市場，已有起色，而強化拓展亞、歐等國家的客戶，已展現曙光，另，中碳與部分客戶的技術合作與代工方案，也有進展，預期可對後續市場擴展、銷售擴大與營收擴增，增添動能。

(工商 )