英國Dyson為擴大台灣吸塵器市場版圖，8日發表強調體積減少20％、重量減輕30％的輕量無線吸塵器，全機重量僅1.9公斤，總計3款新機，售價從1.89萬～2.29萬元不等，將有助於Dyson在1.8萬元以上台灣中高價位吸塵器市場居冠。

業者指出，台灣以往售價萬元以上的吸塵器市場是由英國Dyson、荷蘭飛利浦Philips及瑞典伊萊克斯等品牌獨大，近年小米推出售價不到萬元的無線吸塵器及掃地機器人，加入市場戰局，擴大台灣消費者對吸塵器需求，加上德國Miele、日本Panasonic、韓國三星及LG等品牌推出售價1.5萬元以上的吸塵器或是掃地機器人，目前台灣吸塵器市場年需求超過50萬台。

Dyson台灣總代理恆隆行主管指出，Dyson向來在台灣高階吸塵器市場稱霸，這次是第二次在台灣推出輕量無線吸塵器可用插頭或是更換電池方式充電。透過11個渦型氣旋組合的排列，擴大進氣口的寬度，減少空氣阻力及提升進氣效率，並改用Dyson的Hyperdymium馬達，讓氣流能夠持續從吸頭進入，微塵會有效的被氣旋分離與捕捉，透過塵氣分離步驟的灰塵，可留在集塵筒內，降低濾網阻塞的機率。

恆隆行主管表示，這次推3款Dyson輕量無線吸塵器都採用輕量軟質碳纖維滾筒吸頭，充電1次3.5小時，最長使用時間約40分鐘。配件不同，售價分別為1.89萬元、2.09萬元、2.29萬元不等，希望能稱霸台灣1.8萬元以上中高價位吸塵器市場。

(工商 )