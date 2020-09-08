◎冒充國家隊賣61萬片口罩 南投無良商人遭羈押禁見

劉姓男子向彰化縣一家口罩工廠，購買一般用口罩61萬片，再偽冒印製國家隊宏瑋醫材公司的包裝盒，以醫療用口罩販賣；南投檢調查扣40萬片口罩，並向地院聲請羈押劉姓男子獲准。

◎驚！進口彩妝保養品多數標示不清

國內彩粧品一年商機上看千億台幣，其中有7成左右商品都來自國外，由於品相種類繁多，立法委員何欣純服務處近日接獲檢舉，部份特定用途化粧品未經衛福部查驗許可，就當成一般彩粧品上市，且業者便宜行事，並未依規全標示，她建議，食藥署加強稽查，另在邊境管制時可以增派非英語系國家翻譯人員，協助查驗。

◎台南市10大肇事路口出爐 警方大執法降低肇事率

台南市交通大隊統計上半年車禍資料，列出今年10大易肇事危險路口，第1名位在永康區奇美醫院前的中華路與南台街口，警方9月實施路口安全大執法，以勸導、開單兩種方式降低這些路口肇事率。

◎縣市長滿意度最新民調 柯文哲全台墊底 六都第一名不意外

《天下雜誌》今天公布2020年縣市首長施政滿意度調查，六都中新北市長侯友宜滿意度居冠，其次是桃園市長鄭文燦，全台21縣市評比，則由屏東縣長潘孟安拔得頭籌，侯友宜緊追在後，第3名和第4名分別是鄭文燦、新竹市長林智堅，都獲得85％以上民眾肯定。

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(中時新聞網)