目前看來公鹿極有可能止步東區季後賽次輪，因而「字母哥」阿提托康波的去留問題就開始浮出水面了！球評帕金斯今天幫勇士開出條件，如果願意用威金斯、卓雷蒙格林、帕斯卡、今年選秀榜眼籤以及明年選秀首輪籤的陣容，就有機會爭取到字母哥的加盟，進而增加新賽季奪冠機率，不過，前提是字母哥有意走人才行。

字母哥例行賽場均出賽30.4分鐘，留下29.5分、13.6籃板、5.6助攻的攻守數據，並有著55.3%的投籃命中率和聯盟第一17.5的內線得分，來到季後賽字母哥平均上場30.8分鐘，26.7分、13.8籃板、5.7助攻，投籃命中率55.9%，光從數據上沒有太大差別，但他的進攻效率從112.9降到108；防守效率從聯盟第七的98.8下降到104.9，淨效率從14.1降到3.6，這些都是阿提托康波目前陷入困境的地方。

帕金斯表示，公鹿的陣容也的確是以字母哥為基石，然後找來米德頓、喬治希爾、布魯克羅培茲、麥休斯以及柯佛等實力派球星助陣，這個豪華陣容幫助公鹿拿到例行賽戰績龍頭寶座，可惜季後賽卻漏洞百出，尤其是面臨熱火的全面防控，讓字母哥更顯孤立無援。

如果字母哥願意改披勇士戰袍，那麼在科爾的跑轟戰術下，搭配史提芬柯瑞與克雷湯普生的優質射手，字母哥突破切入得分的大殺器將無人能擋，勇士在得到字母哥加盟後，新賽季又將成為奪冠熱門球隊。

至於公鹿如果獲得選秀狀元威金斯、卓雷蒙格林以及今年選秀榜眼，整體實力有可能不降反升，這是一個雙贏的交易案，就看球季結束後字母哥的意願以及公鹿高層的打算了。

(中時 )