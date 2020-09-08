9月上旬傳出有女童疑遭虐殺的事件傳出後，引發社會大眾震撼及高度關切。承辦113保護專線的台灣世界展望會表示，周末2天接獲兒少保護通報來電數量增加逾8成，展望會呼籲民眾透過能夠關心周遭兒童處境、杜絕兒虐憾事再度發生，一起幫助更多孩子平安長大。

據衛福部兒虐通報案件統計數據，2019年全台共計7萬3973起兒虐通報案件，而據113保護專線統計，今年1至6月113專線之兒少保護通報累計超過4500通，平均每月接獲通報至少750起。由於許多兒虐案件發生的地點都在家裡，若幼童未進入幼教體系，接觸他人的機會有限，在家中遭虐打、疏忽照顧等不當對待時不易被發現；再者，施虐者常為孩子周遭的熟人，很少為一次性或偶發事件，但幼童尚未有自我保護意識或能力，釀成憾事往往為時已晚。

世界展望會表示，若聽到鄰近住家傳出打罵聲、孩子求救聲，或是看到身邊孩子有被責打的瘀青、傷痕、衣著髒亂等，請及時撥打113專線，幫助孩子遠離可能的受暴風險，展望會強調，通報人的身分資料遵循保密原則，主動通報並不會導致身分曝光造成困擾，請安心通報，只需要清楚告知相關的人物、時間、地點、事件內容，113保護專線初步評估後，將會轉介個案至各縣市家暴防治中心，做進一步的訪視與處遇評估。

台灣世界展望會提醒，家長在親職管教時，可盡量協助孩子認知自己哪裡做錯或思考改善方式，避免責打或情緒暴力讓孩子陷入恐懼。此外，因社會的家庭類型日漸多元，有時家庭照顧者未必是親生父母，但藉由鄰居或親友多留意關心，可提早發現孩子正陷於受虐危險。

此外，台灣世界展望會鼓勵家長若遇到經濟、婚姻、親子教養、工作等壓力無法紓解，請勇敢尋求相關支持，例如向親友、鄰里長、縣市政府社會局及家庭福利服務中心或台灣世界展望會等相關社福機構求援，讓孩子不致成為大人高壓情緒下的受害者。

(中時 )