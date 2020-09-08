中秋、國慶連假下月接續登場，為避免重演端午國5狂塞32小時惡夢，交通部日前祭出國5南下高乘載提早1小時實施、封閉石碇、坪林交流道後，公路總局也祭8項公共運輸優惠，包含北花線不分南港或板橋出發，一律來回400元、宜花租車最低享6.5折，花蓮市區飯店接駁公車等，方便民眾減少開車。

公路總局協調各地大眾運輸及異業結盟，祭出8項優惠，在前往東部地區方面，以優惠吸客方式，祭出89條國道客運路線，享平日優惠或原票價85折；45條台灣好行路線，持電子票證乘車享半價；北花線，單人來回票400元。

花蓮市區公車飯店接駁線。（公路總局提供）

抵達東部後須在地有腳，轉乘優惠有搭乘國道客運、台鐵、高鐵，10小時內轉乘在地客運，享一段票或基本里程免費；花蓮飯店接駁線；異業結盟方面，有高鐵聯票或鐵公路聯票等套票優惠，另可持國道客運票根，向指定業者租車，享租車優惠；統聯客運「【1663】南港-花蓮」路線與Klook、KKday合作販售車票，另與旅行社、飯店合作推出旅遊或住宿套票優惠。實施期間為9月30日至10月4日止及10月8日至10月11日止。

搭乘國道客運的好處。（公路總局提供）

公路總局運輸組長王在莒說，到花蓮旅遊，一定會面臨如何前往住宿的問題，除花蓮客運1123機場線外，9月28日花蓮縣府開闢1條「飯店接駁線」市區公車，308從花蓮火車站串聯7個主要飯店，另解決前往東大門夜市逛街的接駁，規劃308A區間車。

持國道客運票根，享租車優惠。（公路總局提供）

運輸組說，在火車站、轉運站周遭200公尺內協調宜蘭12家、花蓮17家在地租賃業者，持國道客運票根租車，提供租車優惠，汽車有590輛、機車954輛；2000CC的車，價格範圍2700至3700元、1800CC價格在1900至3000元間，若打到7折可省1100元。

至於北花線，南港出發單程320元、板橋出發352元，運輸組說，連假期間，不論從南港或板橋出發，來回均為400元。

公路總局副總工程司李忠璋表示，除票價優惠外，也有公路措施協助大客車縮短行車時間，其中，高公局規劃國5北上宜蘭-頭城實施大客車優先通行，尖峰時平均省30到40分鐘。

李忠璋表示，公路總局也在假期第一天，把大客車蘇花路廊路線機動調整到台2線蘇澳地區，節省大客車進入蘇花改時間，估可省下35分鐘，快速進入蘇花改；北上部分，中秋連假第三、四天，從太魯閣大橋到崇德管制站規劃大客車優先通行措施，北上壅塞時可節省15到20分鐘，整體來說，搭客運走蘇花改可省20分鐘，走國道省半小時，加起來比自駕省1小時。

(中時 )