想買口罩看這裡！蝦皮購物「9.9超級購物節」在9/9當天驚喜加碼9,999盒MIT醫療級口罩！其中包含3色福德口罩、清新宣言等，及炙手可熱的中衛口罩月河藍月夜、潮橘、櫻桃紅、櫻花粉、軍綠及黑+綠撞色等特殊色限定款， 9/9 00點起將於蝦皮超市整點加碼開賣！另外，即日起至9/30每日17:00亦不間斷釋出999盒MIT醫療口罩，滿足用戶防疫需求！

此外，《9.9超級購物節》當天30萬件商品全面5折起，Apple iPhone 11 128GB下殺5折只要13,450元、小米空氣清淨機3也同樣下殺5折，破盤價3千有找！更於《9.9超級購物節》當天推出9.9限時不限量0元免運，所有用戶皆可領取不限量免運券註一，並於9/9當天00:00至00:09，限時9分鐘結帳完畢，即可享有四大超商0元免運！蝦皮購物祭出眾多優惠好康，用戶不要錯過。

蝦皮購物「9.9超級購物節」在9/9當天驚喜加碼9,999盒MIT醫療級口罩。（蝦皮提供／黃慧雯台北傳真）

蝦皮購物塑造了「娛樂電商」定位， 自2018年起推出各種站內遊戲，透過遊戲互動、蝦幣好禮回饋、好友對戰等機制，強化消費者線上黏著度。據蝦皮購物統計，2020年參與遊戲的用戶中有近5成用戶是從2019下半年就開始玩站上遊戲的老手玩家，重複玩家數甚至高達近80萬人！今年「99超級購物節」遊戲也吸引眾多新玩家入坑、舊玩家回鍋，甚至創下超過800萬人次玩蝦轉盤、超過900萬人次為蝦蝦果園澆水的紀錄！

為升級消費者的娛樂體驗，蝦皮購物於今年「99超級購物節」全新推出「蝦皮泡泡王」、「蝦皮連連看」兩款遊戲，只要在限定時間內消除所有泡泡、或完成圖卡配對，即可獲得9/9當日飛利浦氣炸鍋及iPhone SE抽獎資格。另外，最受歡迎的「蝦蝦果園」於今年「99超級購物節」全新推出「蝦搖幸運樹」，即日起至9/9每日00:00、12:00搖水滴就有機會得到額外蝦幣，9/7遊戲日及9/9當日再另外抽折扣碼。此外，9/9正式日7款遊戲同步大加碼蝦小編純金金幣、三星人氣手機Galaxy M11、PS4 Pro、限量999蝦幣回饋券，及最大獎9.9萬TOYOTA購車金！

(科技)