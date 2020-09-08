桃園市議員朱珍瑤8日出示空照圖，發現全桃園12家土資場都疑似鄰近住宅，違反《桃園市營建剩餘土石方自治條例》，控市府視法令於無物、包庇業者，14年來圖利12業者逾27億元，建管處強調，12業者設立或展延時都符合規定，無法單憑空照圖指認，會再現地會勘查證。

桃園2006年頒布《營建剩餘土石方自治條例》，規定土資場方圓150公尺內不得有超過5戶以上住家、古蹟、醫院、學校等，議員朱珍瑤發現桃園在2005年至2012年間共設立12家土資場，部分已逾5年期限、展延1至2次，但攤開營建署委託中央大學執行的空照圖，卻發現12業者幾乎都鄰近住宅區，她甚至點名6家明顯違法。

朱珍瑤說，最高行法院已有判例，認為「展延」也受自治條例規範，具有「即判力」，12業者全在鄭文燦上任後設立或展延，另有1間在前縣府時期遭停業，怒控市府藐視法令、包庇業者，依市府核准給12間土資場的收容處理量488萬5416立方公尺，以及桃園市收容處理土石方行情每立方公尺560元計算，14年來圖利業者27億3583萬元。

朱珍瑤當場發表「不自殺聲明」，直言砂石一直牽涉黑白兩道，就算居民受塵土、噪音所苦，也敢怒不敢言，要求地政局即刻現地實測、建管處立即依法處辦，不要尸位素餐，放任業者荼毒老百姓。

建管處長邱英哲表示，12家業者設立和展延時，都要委請測量技師專業簽證，無法單憑議員提出的空照圖判認是否有超過5戶以上的合法住家，將會再實測查證，確認有無違法自治條例。他也提到，現有土資場多位於工業區，出現合法住宅的可能性極低，但若新設的合法住家影響原土資場設置情形，依循不溯及既往原則，恐涉及修法。

邱英哲強調，唯一一間遭駁回展延申請的業者，2010年屆滿時未有得展延的規定，且地目包含住宅、市場等，不符合土地使用分區規定，業者8年來提出42次行政救濟都敗訴，卻提供錯誤資訊給民代，企圖混淆視聽，非常不可取。

邱英哲強調，營建剩餘土石方管理自治條例規定收容處理場所150公尺內不得有「住家5戶以上」，是為了降低土石方處理場所對合法既有住家的影響，市府均按規定審核，但違章建築物不在保障範圍。

(中時 )