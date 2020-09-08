史上第一次，三位王品鐵粉變股東！王品集團「吃王品 領現金 抽股票」振興活動，於9/8抽出三位幸運兒獲得頭獎-王品股票一張的等值現金（以9/8日收盤價計算），其中一位民眾在彰化市西堤牛排消費1,800元，就抽中73,600元，另有600名粉絲獲得王品集團888元抵用券。

為感謝消費者熱情支持，王品集團宣布：將在10月初加碼舉辦一場抽股票活動，放寬「現金兌換券」回兌10萬張才抽獎的規則，將從9/9日至9/30日回兌的名單中舉辦第二次抽獎，獎項不變但日期縮短，中獎機率高了三倍。

首次「吃王品 領現金 抽股票」活動，從10萬回兌人次中抽出得獎者，由王品精緻餐飲事業群總經理黃佳慶、集團稽核長張惠瑛及黃啟翔律師見證，由電腦隨機抽出603位幸運兒，其中頭獎3名可獲得王品股票等值現金，第一位得主江姓顧客於8/14日在原燒台南永華店消費4,371元；第二位得主魏姓顧客於8/31日在青花驕新北板橋縣民店消費3503元；第三位得主鄭姓顧客於8/26日在西堤牛排彰化四維店消費1,800元。

王品集團表示，另有600名中獎者獲得王品集團888元抵用券，將由系統直接派券至「王品瘋美食APP」會員帳號，民眾可至「我的票券」專區查看，完整中獎名單將公佈於王品瘋美食網站。

為響應政府三倍券政策，王品集團提前推出「王品送現金、加碼再振興」活動，從6/8到7/14日，短短37天發出55萬張「現金兌換券」。第二階段7/15日至9/30日，到王品集團旗下274家門店用餐，每回兌一張「王品現金兌換券」，除了當場現領500元現金，還可以獲得一次抽獎資格，頭獎送出王品（2727）股票一張（抽獎日當天收盤價之現金交付），讓王品鐵粉直接升格當王品股東，使用越多兌換券，中獎機率愈高。其他還有總價值近300萬元的王品集團抵用券等消費者來抽。

「吃王品 領現金 抽股票」活動機制是：當回兌數量每滿10萬張，即舉辦一次抽獎，從該階段已回兌的「現金兌換券」券號中抽出，每次抽出股票得主三名，抽獎資格將不累計到下一個階段。詳細活動辦法則是：兌換達10萬張，舉辦第一次抽獎─股票1張（3名）、王品集團888元抵用券（600名）。兌換達20萬張，舉辦第二次抽獎─股票1張（3名）、王品集團888元抵用券（600名），以此類推。

(工商 )