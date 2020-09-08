人民幣兌美元在岸價8日下午4點半收跌14個基點，報6.8316元，跌幅0.02％，成交量248.89億美元。離岸價亦跟進在岸價走跌，截至17點，離岸價報6.8364元，貶39個基點，跌幅0.06％。

人民幣兌美元中間價8日報6.8364元，較上日報價6.8386元上揚22個基點，漲幅0.03％，終止連跌兩日。

(工商 )

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