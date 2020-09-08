中印衝突持續升溫。繼先前消息稱印度禁止大陸電信商參與該國5G網路建設後，印度高階官員8日透露，該國已與以色列及美國展開合作，協力研發新興技術，其中也包括5G網路。

印媒引述當地政府1名高層官員說法報導，印、美、以發動的計畫是民間合作的成果，在美國和以色列的印度僑民中發揮重要作用。據悉，計劃是印度總理莫迪3年前前往色列進行歷史性訪問時提出。

美國國際開發署（USAID）副署長格里克（Bonnie Glick）表示，5G領域的合作只是冰山一角，是合作的第一步。她強調：「透明、開放、可靠和安全的5G通訊網路非常重要，我們不能讓個別國家控制這種技術。」

美媒上月引述消息指，印度政府排除大陸華為及中興通訊參與該國5G網路建設，並重新展開核准5G投標的討論。此外，印度擬收緊對大陸貨物的檢查限制，措施包括印度標準局延遲批准手機零件和電視相關許可。

(中時 )