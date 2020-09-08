台東縣偏鄉學童開心搭上交通車。（蔡旻妤攝）

台東縣政府8日舉行交通車啟用典禮，共9所學校獲補助交通車，除車輛外，連司機、隨車人員及油料費，縣府也全額補助，將可改善偏鄉地區學校交通不便情況，並協助偏遠學校學童安心上學。

富山國小利吉分校學生黃睿怡說，在還沒有交通車前，放學後都得等待爸媽來接送，看到其他同學的爸媽已將同學接回家，獨留自己還留在學校等待，覺得被爸媽丟棄了，有了交通車之後，大家一起開心搭車回家，感覺到有了伴，回家的路上也不孤單。

學生家長陳新發表示，由富源接送孩子至馬蘭國小上學，往返車程將近50公里，騎機車接送孩子上放學，除了交通安全與天候影響路況問題外，加上本身年齡已70歲，每天接送都是一大挑戰，有了交通車，接送問題得以迎刃而解。

縣長饒慶鈴表示，由於台東幅員遼闊，居住在偏鄉的孩子們，有些因為裁併校的關係，必須到部落以外的另一所學校就讀，在沒有大眾運輸的情況下，往往只能靠家長自行接送，有了這9部交通車之後，偏遠學校學童可以安心上學。

饒慶鈴說，讓所有孩子都有一樣的受教權，是政府的責任，如何改善偏鄉教育及學生上學的權益，則是她教育政策理念，縣府將會持續努力照顧孩子的學習，讓所有的家長都能放心，也讓偏鄉孩子們「上學的路，不再遙遠」。

(中時 )