大陸和印度近日再爆邊境衝突，解放軍西部戰區新聞發言人張水利大校8日凌晨表示，9月7日，印軍非法越線進入中印邊境西段班公湖南岸地域，並對前出交涉的邊防部隊鳴槍威脅，但印方則否認此說法。對於兩大強權緊張情勢升溫，台灣網友討論時表示，「支持中國(大陸)啊，最好一路打到新德里」。

張水利指出，印方行徑嚴重違反中印雙方有關協議協定，推高地區緊張局勢，極易造成誤解誤判，是嚴重的軍事挑釁行為，性質非常惡劣。陸方要求印方立即停止危險行動，立即撤回越線人員，嚴格約束一線部隊。

針對解放軍指控，印度新德里電視台（NDTV）、《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，印度陸軍發布聲明稿回應，指控是解放軍試圖靠近印度軍隊，在雙方「實際控制線」的一處陣地，當印軍上前試圖勸阻解放軍離開時，解放軍竟然對空鳴了幾槍，「以企圖恫嚇我軍」。

對於大陸、印度邊境緊張，有台灣網友今(8日)在PTT貼文，以「中印大戰你支持誰？」為題發問，表示印度和大陸邊境若再有衝突，「中國還不趁機一舉殲滅」，並詢問廣大網友看法。

其他網友則紛紛表示，「支持中國(大陸)啊，最好一路打到新德里」、「支持祖國中國，狠狠的打印度」。也有網友認為「真打的話，感覺雙方拉鋸、持久戰，符合台灣利益，事實上兩岸即使不同，也有一定程度的連動，中國(大陸)如果慘敗對台灣形象不見得好事」。「我支持印度」。

但也有網友點破台灣處境，「美國支持誰，我們就支持誰」、「台灣:我只是看戲的」、「兩邊都不好，最好一起下去」、「通常這種賭局，是賭美國和俄羅斯誰贏吧」。

(中時新聞網)