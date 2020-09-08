擁有膠筏的船長許文友自幼就喜愛釣魚，現有膠筏釣季節魚類，3年前響應新竹縣環保局，加入新竹縣海洋環保艦隊，從此膠筏上不再只有漁獲，還有各式海洋垃圾，他說過去常帶回漁網，現在則更多塑膠類，不管有無加入艦隊，他都希望大家出海、在岸際，都把自己的垃圾帶回家。

新竹縣環保局於2017年成立新竹縣海洋環保艦隊，縣內坡頭漁港71艘船與船長均加入，將海底垃圾、海漂垃圾、岸際垃圾帶回，環保局於漁港內設置垃圾桶及分類箱，由船長們秤重，可兌換獎勵品或獎金。

許文友喜好釣魚，駕駛膠筏出海也不忘撿垃圾，獲得109年全國環保艦隊選拔優等的肯定。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

109年全國環保艦隊選拔，新竹縣的史錦雲獲得特優、許文友獲得優等，對於降低海洋垃圾不遺餘力。64歲的許文友說，當年跟著史錦雲一同加入，在海面上很常撿拾到漁網等廢棄物，或是寶特瓶等，都一併帶回岸上分類、丟棄。

許文友說，他自幼就喜歡釣魚，長大後乾脆乘膠筏出海，於岸際3海浬範圍內釣魚，也有民眾會乘他船釣魚，彼此交流。他說，自早出海都會順便帶回垃圾，「有看到就會撿」，加入艦隊後更時常留意，帶回的不只漁獲，也還有垃圾。

新竹縣環保局表示，今年至8月31日止，縣內環保艦隊自海上攜回的垃圾重量達347.33公斤，目前海洋垃圾仍以塑膠製品為大宗，海底垃圾較難處理，也期望能與喜好潛水的民眾合作，下海撿拾，而海漂垃圾則能透過環保艦隊協助，岸際垃圾也靠民眾自發性收拾，還給乾淨海洋。

(中時 )