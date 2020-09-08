高雄市長陳其邁甫上任就關切進度的「鐵路園道工程」正在趕工，陳8日在市政會議上再度指示，要在農曆年前開放平面園道供民眾使用。工務局長蘇志勳表示，車站及商圈周邊會提前開放，但施工難度較高的愛河橋景觀橋等部分，仍要等到明年6月底才能完工開放。

工務局8日在市政會議上說明鐵路地下化園道開闢工程進度，陳其邁表示，原本的鐵路廊帶將規劃人行道供市民休憩運動，搭配大面積綠地配合透水鋪面，達到水資源最佳利用及降低熱島效應。此外，園道沿線自行車道總長15公里，明年農曆年前也會一併開放，沿途將會種植季節性草花，讓民眾能提前感受到過年的氣息。

蘇志勳表示，鐵路地下化園道全長15.37公里、面積71.3公頃。明年農曆年前，可完成76.5％的園道，面積約54.5公頃，約美術館園區1.3倍。8個車站外觀不再是圍籬，而是喬木、自行車道等新景觀。

另未能於明年農曆年前完成部分屬於下沉式廣場、通勤車站區域及因涉及橋體結構施作、基樁打設的跨愛河鐵道景觀橋，市府則預計於明年6月完工。

陳其邁另指示，市中一路、雄中旁自立陸橋，就與三鳳中街、成衣街等商圈整合，要跟當地的商圈或里長先做好溝通，讓園道的建設能帶動產業發展。

(中時 )