《業績-金融》台新金前8月每股賺0.82元 17:222020/09/08 時報資訊 時報、電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台新金(2887)8月合併自結財報，8月稅前盈餘15.9億元，稅後盈餘14億元。前8月稅前盈餘118.4億元，稅後盈餘101.6億元，每股稅後盈餘0.82元。（編輯整理：葉時安） (時報資訊) 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 沙國大砍價 國際油價重挫 04:102020/09/08 全球財經 《國際政治》中印緊張 邊境逾40年首次出現開火 15:572020/09/08 財經 《商情》適逢美國勞動節 紐約期金休市 10:002020/09/08 財經 不出國的創富商機 百貨精品報復性成長 15:372020/09/08 生活 安倍接班人 親美遏中料不變 04:102020/09/08 焦點新聞 《集中市場》外資買超42.5億元 資金備足月線在望 15:232020/09/08 財經 《商情》中國需求強 支撐國際鐵礦石價格反彈 11:422020/09/08 財經 工商社論》銀行業的新挑戰正在醞釀中 04:102020/09/08 財經要聞 陸官員：人民幣尚未形成升值趨勢或預期 13:592020/09/08 財經 買盤大風吹 資產股拉響炮 04:102020/09/08 財經要聞 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 雅迪登台 電動機車進入戰國時代 - 財經要聞 - 工商時報 疫苗上市 美股就玩完了？大咖外資給了驚天答案 - 財經 興富發建設再度大手筆搶地！豪擲25億元買下桃園中路2,327坪土地 - 財經 若「3天規則」生效 華爾街分析師：美股今晚不妙 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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