台東布農族獵人山豬王吉呀努8日凌晨摘下重量約60公斤的虎頭蜂巢，是今年以來台東最大的蜂巢，他說，從9月開始，虎頭蜂進入主動攻擊人的季節，呼籲民眾在野外活動要多留意。

8日凌晨，吉呀努受民眾請託摘除1個虎頭蜂窩，蜂巢原本約60公斤，摘下時摔破成2截，另1半滾下山谷。他說，從7月至今已摘除15個虎頭蜂窩，這個是今年最大的，裡面約有2萬隻虎頭蜂，今年台東縱谷虎頭蜂窩特別多，目前還有約10個蜂巢，也都是民眾請他幫忙摘除的。

吉呀努表示，出沒在住家附近的，大多是黃尾虎頭蜂，蜂窩約1個籃球大，通常不會主動攻擊旁人；在野外、山區的大型虎頭蜂窩則是黑尾虎頭蜂，若受到騷擾，或聞到香味靠近就會發動警戒，一旦感受到威脅就會發動攻擊。

林務局台東林管處表示，截至8月底，知本國家森林遊樂區的自然步道、知本林道、利嘉林道，一共摘除了10餘顆直徑80公分以上的虎頭蜂窩。林管處也特別呼籲民眾，每年9至11月是虎頭蜂的成熟交尾期，攻擊性也特別強，請民眾戶外活動時必須小心。

(中時 )