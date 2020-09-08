宏正(6277)將在本(9)月28日正式舉辦首次的ATEN ON！虛擬展會全球活動，透過一系列的Expert Talks，分享全球各地專家的獨特見解。因應疫情的「宅經濟」，宏正陸續在今年推出了5大新產品，為挹注H2營收添柴火。此外，宏正今天也宣布了和兆勤 (Zyxel Networks)建立合作關係，共推高擴展性和優異效能的AV over IP解決方案。

今年宏正推出的5大新品包括:

1.VP1420/1421 4 x 2 True 4K矩陣式簡報切換器–整合了矩陣式影音切換器、True 4K升頻器、HDBaseT視訊延長器、音訊DSP和類比轉數位影音轉換器等功能於一精巧機身。

2.CS1953 3埠USB-C DisplayPort混合式KVMP多電腦切換器–業界首創結合DispalyPort及USB-C功能多電腦切換器提供高效多工切換及流暢的操作，適用於政府機構、金融、辦公室等需要多螢幕輸出的產業。

3.CN9600 1位本地/遠端使用者分享存取單埠DVI KVM over IP遠端電腦管理方案–具有內網與外網隔離的特性，可將公司的LAN和Internet上的伺服器分隔開來，進而提供運行網絡分開的遠端存取路徑，企業完全不需要擔心機密資訊外洩或駭客入侵。

4.UC9040 StreamLive PRO多功能直播機–4路HDMI輸入提供專業且流暢的直播體驗，搭配iPad無須透過電腦及另接螢幕，單人即可操作。

5.UC3022 CAMLIVE PRO 4K雙HDMI轉USB-C UVC影音擷取盒–直覺的Android/iOS App控制，適用於直播及遠距教學等情境。

ATEN研發處暨企劃處資深副總經理林勇達表示：「宏正近年來積極拓展AV over IP市場，持續強化自身於專業影音市場的研發實力，提供客戶具備高擴充性、彈性與簡化IP設定的網路AV方案，近期也將接續推出透過網路線供電的創新方案，可幫助客戶大幅簡化佈建流程並節省成本。」

林勇達進一步指出：「除了自身研發實力的持續精進，與產業締結合作關係來共同促進市場IP化也是我們努力的方向。網通大廠兆勤科技是乙太網交換器的領導品牌，在各類IP群播應用皆擁有深厚的專業知識，透過與兆勤科技的方案整合，我們能進一步協助IT與 AV系統整合商與通路夥伴降低進入網路AV架構的門檻，創造出標準且簡單穩定的IP架設環境，體現優異、簡易操作與節省成本的方案效能。」

(時報資訊)