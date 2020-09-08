岱宇(1598)8月合併營收11.15億元，連續6月改寫歷史單月新高，較去年同期明顯成長159％，前8月合併營收為62.57億元，同創歷史同期新高，較去年同期成長71％。

岱宇表示，受惠美國居家健身風潮狂熱，線上健身器材銷售暢旺，是挹注旗下SOLE、XTERRA品牌家用健身器材在接單、出貨持續創高的關鍵。依北美DICK’S通路最新財報來看，第二季線上銷售大幅年增194％，且線下門市同店銷售也成長20.7％，市場良好銷售動能亦同步規劃展開新門市擴張。

另外，SOLE品牌美國自有官網銷售強勁成長，同步帶動8月SOLE品牌銷售較去年同期大幅成長527％，以及XTERRA品牌受惠Amazon電商客戶持續追加訂單殷切，加上擴增XTERRA品牌家用健身器材產品線，帶動今年前8月整體出貨表現已超越去年全年水準，此外，SPIRIT8月銷售成績也十分出色，都是帶動8月營收續創新高的關鍵。

岱宇進一步表示，目前整體接單仍明顯大幅優於去年同期水準，此外，集團亦同步積極拉升整體產能稼動率表現，包括台灣彰化全興廠、大陸嘉興廠已進行兩班式生產，同步結合重要供應合作夥伴外包組裝產能，加速訂單出貨認列，並於第三季啟動擴建新廠計畫，將建置健身器材、醫療復健等產線。

(時報資訊)