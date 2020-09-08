基隆仁愛區育仁里數十年來沒有休閒活動空間，里民只能在學校的後操場散步運動，不少里民喊話希望可以將南榮國中旁荒廢的廣場改善成活動場地，在里長、議員不斷爭取及協調下，學校願意將場地提供給地區里民，未來將增設羽球場、溜滑梯等設施，目前待區公所陳報預算，才能開始執行。

里長藍正信指出，南榮國中旁的休閒廣場，是南榮國中所屬，但學校沒有多餘的經費可以控管，長期荒廢，原有的設施老舊、地面破損、周邊環境雜草叢生早已不勘使用，每年由里辦花費萬元除草維護環境，在多次協調下，學校同意將此廣場提供里民使用，不僅廢地活用，也讓里民有多一個活動的地方，是一舉數得，預計最快年底能動工。

議員童子瑋表示，經區公所初步評估規劃，工程改善費用預計要220萬，將向民政處爭取支持，待區公所陳報預算後，設計完成才能執行，目前活動場的藍圖在規劃階段，未來需經歷約6個月的工程期，其中包含整理地坪，預計最快明年3月完工。

童子瑋說，未來廣場會新增一座羽球場、一個溜滑梯、健康步道，並處理涼亭屋頂漏水問題、重新種植周邊花草樹木，改善環境，此外，未來南榮國中校內將增設非營利幼兒園，其通學步道比鄰球場，會再另行規劃改造空間、美化整體景觀。

(中時 )