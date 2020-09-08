每年9月是基隆敬師月，為感謝老師平日辛勤，市府特別準備專屬老師的5大好禮，分別是敬師禮券、線上音頻課程、留言傳愛活動、免費到校健檢及表揚大會，此外，只要是基隆在校學生，即可填寫google表單留言想對老師說的話，留言內容將隨機選取，有機會參加抽獎獲1000元禮券。

教育處長林祝里說，為了表達對老師平日辛勤的感謝，市府為老師準備5大好禮，第一禮是提供每一位市屬學校教師300元敬師禮券；第二禮是和遠見天下文化事業群合作，贈送價值199元的王政忠老師「上學到底學什麼」線上學習課程，及120元的學習點數，提供老師多元增能管道。

第三禮是臉書留言傳愛活動，只要是基隆在校學生，即可填寫google表單留言想對老師說的話，留言內容將隨機選，讓學生發揮創意，透過臉書表達對老師的感謝，且有機會參加抽獎獲得1000元禮券。

此外，也有免費健康檢查服務，市府與基隆市立醫院合作，提供40歲以上未滿65歲的老師，每3年1次的健康檢查，提供健康諮詢，並安排醫療團隊免費到校為老師進行健檢，9大自費健檢項目提供4折優惠，一起守護老師的健康。

最後重頭戲是16日在海科館遺址廣場辦理表揚大會，對象包括服務屆滿10、20、30年及40年的資深優良教師、師鐸獎、教育奉獻獎、教澤獎、杏壇芬芳獎、優良特教人員及super教師。

(中時 )