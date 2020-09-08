新竹縣竹東鎮沿河街6家殯葬業者的殯葬設施未合法，遭踢爆洗屍水排放至頭前溪，引發民眾對於民生用水的疑慮，新竹縣長楊文科8日在主管會報中重申，6家業者在取到「殯葬設施服務業」使用執照前，均不得從事殯葬設施服務業事項，一經查獲違法規定，縣府將連續裁罰。

民政處長李安妤解釋，6家業者因無殯葬設施服務業使用執照，依據《殯葬管理條例》，不得使用冰櫃、洗屍間、法醫檢驗室等，只能從事禮儀，如接運遺體，也可至喪家的家中辦理告別式，只是不能在業者的營業場所從事上述行為。

楊文科表示，6間業者在地已久，也服務竹東鎮諸多鄉親，但現今為法治社會，仍須依法行事，因此給予業者3年時間並限期改善，也希望竹東鎮公所、竹東鎮立殯儀館可以和6間業者協調、溝通，若能合作也是上上策，並朝向輔導6間業者取得殯葬設施服務業使用執照的方向邁進。

此外，新竹縣政府消保官近日接獲殯葬服務業者陳情，指出竹東鎮立殯儀館收費相較其他縣市高，包含椅子、冷氣等均收費，不過因收費屬於市場供需機制，消保官無從介入。

(中時 )