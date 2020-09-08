國民黨2022台北市長初選人選近來成了討論的焦點，傳出國民黨預計指派立委蔣萬安參選，對此，資深媒體人周玉蔻透露，蔣萬安這麼早就被迫表態、卡位，主要是因為有消息指出，前高雄市長韓國瑜想選的就是台北市長，所以台北市黨部非常緊張；但有網友認為，韓國瑜來選台北市根本不可能贏。

韓國瑜與蔣萬安競爭台北市長黨內初選，兩邊都有各自的支持者，支持韓國瑜的網友認為，韓國瑜光是「資歷」兩個字就可以壓倒蔣萬安，擔任縣市首長需要一定的行政經驗，更何況是首都台北市，曾擔任過台北縣議員、3屆立法委員、中和市副市長、台北農產總經理、國民黨高雄市黨部主委、高雄市長的韓國瑜，一定可以輕鬆擊敗僅擔任過2屆立委的蔣萬安。

但支持蔣萬安的網友則認為，「談論資歷根本就是假議題」，因為韓國瑜走紅是在2018，在這之前提到韓國瑜除了台北農產總經理，有誰還記得他當過其他職位？更何況台北市還有馬英九、柯文哲這兩個擔任市長前未曾有過行政經歷的市長做例子。

而且台北市藍營人口組成根本就不會投韓。該網友指出，台北市的票是藍大於綠沒有錯，但是台北的藍都是「知識藍」，根本不會投韓國瑜！天龍國本來就不是韓粉的大本營，光看年初總統大選中韓國瑜的得票就知道了，在北部支持韓國瑜的不是多數，所以如果台北市長國民黨黨內初選推出的是韓國瑜與蔣萬安，那麼蔣萬安根本就不可能輸給韓國瑜。

(中時新聞網)