國民黨宣布，將由前立法院長王金平率團前往於20日在廈門舉行的第十二屆海峽論壇。王金平表示，他希望藉此行緩和兩岸緊張情勢，若蔡總統要見他，不論是行前還是返國後，一定遵從她的意思，並透露蔡總統也有表示，「希望不要擦槍走火」。而高雄市議長陸淑美則表示，在消息出来前，蔡英文曾約見王金平，談了什麼內容並不清楚。

王金平表示，海峽論壇是兩岸之間一個民間交流的重要場所，今年其他的各個論壇都沒有舉行，因此本次海峽論壇是兩岸間交流的重要場合，因為最近中美關係緊張，牽動台灣也有相當程度疑慮，蔡總統也講說，「希望不要擦槍走火」。

王金平指出，近期兩岸官方，乃至於海基會與海協會之間都沒有往來，國民黨當然更需要扛起讓兩岸交流溝通的責任，緩和緊張情勢，因此本次國民黨基於此項責任，請他率團前往。

對於陸委會表達不樂見此行，王金平則回應，那只是提醒，陸委會沒有不要他去，他會遵守相關法規進行活動。此行預計16日從台北出發，到廈門後會進行兩天檢疫，大約21日返台，最晚22日，回台後將居家檢疫14天。

至於有沒有安排和大陸高層會面，王金平則說，「客隨主便」。而江啟臣有無託他傳遞訊息給大陸方面，王金平表示還沒有，如果有，他當然會依照黨的意思進行各方面活動。至於出發前是否會與江啟臣見面討論，王金平表示至今尚未，但隨時可以見面討論。

被問及赴陸參加海峽論壇是否有與蔡政府溝通，王金平回答，他也是今天才剛剛決定，「如果行前，或是回來的時候她要見我，我一定遵從她的意思。」

被問到近期台灣內部反中情緒高漲，此行是否會被貼標籤？王金平表示，他講過走該走的路、做該做的事，能緩和兩岸緊張氛圍的的事情，是該走的路、該做的事，尊重外界看法，但一切盡其在我，自己一切做為都是為兩岸和平努力，相信大家都希望讓兩岸和平，他會朝這方面努力。

(中時新聞網)