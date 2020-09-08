益安生醫（6499）美國子公司Panther Orthopedics發布，骨科四肢創傷內固定手術微創醫材PUMA SystemTM臨床使用結果，成功展現優異的關節復原效果，使病人在短時間內恢復正常活動能力。

PUMA SystemTM為美國FDA唯一通過具彈性結構提供「動態內固定」骨科植入醫材，提供患者關節韌帶在手術癒合期間，自體組織穩定且持續的內固定支撐，並保有創傷關節部位癒合後肢體所需自然彎曲活動之彈性，適用於腕部及踝部脛腓骨聯合韌帶固定手術、拇趾外翻修復手術及跗蹠關節固定手術等。

PUMA SystemTM自2018年上市以來，共追蹤逾50名接受踝部脛腓骨聯合韌帶固定手術的病患，觀察術中安全性、追蹤術後影像結果等關鍵臨床指標最長達22個月，由術後影像結果清楚顯示，100％病人皆藉由「動態內固定」達到良好癒合效果。PUMA SystemTM於各項安全性指標表現也相當優異，皆未觀察到植入物裂解、位移、脛骨與腓骨之間空隙過大、術中及術後感染等常見併發症，預後結果良好，相關臨床結果將整理後於醫學年會上發表。

美國OrthoCarolina Foot and Ankle Institute足踝外科醫師Dr. Kent Ellington表示，使用PUMA SystemTM的兩年期間，已應用於各類臨床情境，包括運動傷害、及高能量創傷如車禍等，皆未觀察到併發症並均達到良好的臨床治療效果。預期PUMA SystemTM將為未來臨床實踐帶來革命性變化。

美國Contra Costa醫學中心運動醫學暨足踝外科醫師Dr. Edward Tang表示，PUMA SystemTM利用鎳鈦合金的特性達到穩定之內固定效果，避免過度緊收、或因反覆荷載而鬆弛，鎳鈦合金植入醫材過去在足踝外科常使用於重建手術，已證明其材料穩定且安全性強，而PUMA SystemTM將鎳鈦合金創新應用於內固定創傷修復手術上，與傳統骨釘及新興肌腱固定懸吊鈕（Suture Button Flexible Fixation）產品相比，具備顯著臨床優勢，在韌帶復原的過程中，PUMA SystemTM的生物力學設計所帶來穩定且動態的內固定，提供踝部正常的應力分布，以及較好的長期預後結果。

益安董事長張有德表示，很高興見到Panther Orthopedics在COVID-19疫情影響之下，臨床上仍達到重要里程碑，作為 Panther Orthopedics主要投資者，益安生醫將持續提供各項資源以協助公司成長，除資金之外亦包括研發專業、製造能力、業界人脈、及商業策略，以加速臨床規模擴充及銷售活動進程。

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