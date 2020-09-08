振興三倍券加上刷卡繳稅，國人刷卡金爆衝！金管會銀行局8日公布2020年7月信用卡、電支、電票統計，銀行局副局長黃光熙指出，7月當月簽帳金額達3,626億元，創下史上刷卡金新高，較6月份增加1,255億元，累計今年前七月國人累計刷卡金已達1.74兆。

黃光熙分析，7月刷卡金會創下史上新高主要有二大因素，一是今年綜所稅繳稅截至到6月底、7月入帳，光是刷卡繳納稅款金額就達1,085億元；二是信用卡持卡人受到振興三倍券刺激，加上適逢暑假檔期，各通路像是超商、餐廳、旅遊住宿外卡金也增加了76億元。

黃光熙進一步指出，不只信用卡刷卡金衝高，電支、電票的消費金額也都同步增加。在電票部份主要是安心旅遊潮帶動各項交通工具的消費增加，像是台鐵、高鐵7月都明顯增加。

另外，電子支付的「代理收付實值交易」量、收受儲值款項金額也都創下2018年以來最高，分別達52.7億元、67億元，而電支總使用人數也達966萬人。

刷卡金前三大銀行則為中信銀699億元、玉山銀606億元、國遊世華銀504億元，也都紛刷卡金創新高。黃光熙分析，中信銀的刷卡金中有一半是來自刷卡繳稅，而玉山銀有三成來自繳稅、國泰世華銀占二成。

(工商 )