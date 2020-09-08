台翰（1336）公布8月營收，達新台幣1.64億元，雖然呈現月減，仍寫下今年營收次高紀錄，台翰旗下主要客戶對於印表機／事務機的拉貨力道與訂單需求穩健增溫，貢獻台翰8月營收已回到去年同期八成的水準。

台翰表示，有鑑於後疫情時代的居家辦公、線上教學成新常態催生，帶動全球家用的印表機／事務機等需求增加，創造台翰與主要客戶在東南亞地區復工後加速產能稼動率提升，是台翰自5月起單月營收年減率逐漸收斂的主要原因。台翰指出，隨著主要客戶為搶占於全球的市場份額進而積極推出新機種問市，目前公司與主要客戶包括FUJI、EPSON、KYOCERA等以密切開發一系列投影機、多功能事務機等新產品，新訂單若如預期進度順利，有望於2021年第一季加入量產排程中，並對未來整體營運帶來正面的挹注。

展望2020年第三季，台翰維持審慎樂觀看法。台翰看好家用印表機／多功能事務機終端市場消費需求持續增加，推進主要客戶的備貨需求提升，同時也加速開發新款產品的腳步，不僅帶動越南、菲律賓等廠區產能稼動率回升，產能規模展開進而精進整體毛利率與獲利表現，亦伴隨良好的訂單能見度，貢獻東南亞生產基地產值於未來持續擴大。

台翰目前在手現金及約當現金達5.64億元，每股淨值達21.33元，凸顯公司整體財務結構相當健全，未來台翰仍將持續擴大公司營運規模，致力創造公司、員工及股東最大價值。

(工商 )