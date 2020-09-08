全球新冠肺炎疫情仍然持續，美國加州、德州、佛州疫情趨緩，市場預期不會再有封鎖下，經濟活動緩慢復甦，加上美國聯準會(Fed) 表態持續提供市場流動性，在資金寬鬆下，近期美國REITs股價繼續上漲，其中，零售與旅館漲最多。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，9月美國確診病例持續下降，第二波感染風險消退，經濟數據仍優於預期，ISM製造業與非製造業指數皆反彈至50以上，失業率持續下滑，經濟數據持續改善，加上美債利率持續維持低水準，美國REITs在低利率環境下未來仍將持續受惠，由於許多產業仍被低估，未來當經濟持續恢復後，將持續反彈，預期股價震盪過後股市將往正向發展。

李文孝指出，在產業表現上，第二季租金收取狀況持續改善，除了非必須消費店面收取較低外，其餘皆有八成以上收取率，其中住宅、工業、特殊型特別突出，工業類持續在景氣高峰上，因疫情影響，讓高階物流中心反而更不足，租金持續提升；數據中心受惠企業外包與雲端應用大幅增長下而獲利大幅成長。

目前美國REITs市場整體NAV折價15％，未來一年的本益比約21倍，股利率達3.6％，相當吸引人，產業基本面改善利多下，REITs將穩健上漲。

(工商 )