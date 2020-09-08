政府宣布開放含瘦肉精美豬全豬進口，引發食安疑慮，台南市議員蔡育輝8日表示，將參與反對含瘦肉精豬肉及其相關製品進口公投，12日將在新營第一市場及議員服務處發動連署，呼籲鄉親一起站出來，捍衛全民健康。

蔡育輝表示，南市肉類及其加工品瘦肉精應零檢出的自治條例修正案在5年前就已通過，面對此次風波，他後續再提案，指出中央新令和地方法規有所牴觸時，應請司法院釋疑，另外他也呼應國民黨中央，決定參與反對含瘦肉精豬肉及其相關製品進口的公投。

蔡育輝說，蔡政府宣布開放含瘦肉精的美豬進口後，民眾譁然，瘦肉精嚴重危害健康的程度，相信大家都心知肚明，隨著外食族愈來愈多，鄉親最怕就是黑心廠商為牟取暴利，拿售價不到國產豬肉一半的美豬，來烹調及製作加工食品，讓不知情的消費者吃進肚子裡。

他說，目前台南市政府雖宣告不同意含瘦肉精肉品進入南市，但民眾對於政府是否能做好把關的工作仍存在疑慮，因此為了一勞永逸，杜絕把瘦肉精吃進肚子的可能性，希望全民都能參與公投，一起來反對進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）的豬肉及其相關產製品。

蔡育輝表示，12日當天將於新營第一市場及服務處舉辦公投連署活動，目前其服務處已經有連署單，鄉親們也可直接到位於三民路上的服務處連署，一起來加入捍衛全民健康行列。

(中時 )