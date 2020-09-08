新北市蘆洲63歲魏姓外婆疑似不滿獨自扶養6歲外孫，竟長期拿剪刀、拖把毆打其出氣，甚至還拿鐵絲綑綁限制行動，去年10月她再次施暴導致男童顱內出血送醫不治。今新北地院判決出爐，依凌虐幼童發育致死罪判處無期徒刑。

起訴書表示，魏姓外婆從2019年2月就對男童限制飲食，且不時會拿抓背棒握把、剪刀、拖把毆打男童，凌虐時間持續半年多；此外甚至還拿繩子與鐵絲綑綁其脖子以限制行動，更使用工具狠毒拔掉男童指甲。2019年10月31日魏姓外婆再次施暴，導致男童顱內出血、出血性休克，送醫後宣告不治。

蘆洲警分局調查後發現，屋內抓背棒握把、剪刀、拖把握把等處皆有採集到男童血跡，更證實他生前曾遭毆打之事實。魏姓外婆對此則聲稱，會打楊童是因他調皮，另一部分則是認為楊童阿公附身在他身上，為了趕走阿公，才會毆打男童。

新北地檢署偵查依涉犯凌虐幼童發育致死罪對魏姓外婆提起公訴。今新北地院判決出爐，法官認為魏姓外婆為男童唯一監護人，但卻未善盡監護人身分，甚至出手虐待，手段慘無人道，且犯後不認。依法判處無期徒刑，褫奪公權終身。

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(中時新聞網)