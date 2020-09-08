星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》上公布最貼心的「滿分伴侶TOP3」，太陽、上升落在3星座的人最懂照顧另一半。(摘自YT命運好好玩頻道)

不少人的選擇伴侶、另一半的條件就是要懂得體貼、為對方著想。感受到對方細膩呵護的感覺更是幸福。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》上公布最貼心的「滿分伴侶TOP3」，太陽、上升落在3星座的人最懂照顧另一半，趕快看看自己，或是你喜歡的人有沒有上榜吧！

【TOP3牡羊座】

牡羊座的照顧屬於「主動呵護，叮嚀關心」。艾菲爾指出，牡羊座的人在和伴侶互動上，是屬於自然溫暖的，因為喜歡把事情會攬在自己身上的本性，總認為「能夠做好，就會想要做好」。因此，牡羊座會不斷傳遞另一半需要被照顧的溫暖，所以會叮嚀另一半，或喜歡的人「出門帶把傘」或「疫情記得戴口罩、不要出入人多場所」。這點牡羊座的朋友應該能夠很常感受到。

【TOP2天蠍座】

天蠍座的照顧屬於「生活起居，為人著想」。艾菲爾表示，天蠍座心裡雖然有黑暗的一面，但心裡也有細膩的一面。會關心另一半的健康、飲食，生活上是否舒適。天蠍座能夠設身處地為對方著想，儘管內心偶爾友情緒要處理，也不會在另一半面前展現工作上的壓力，或崩潰的一面。

【TOP1處女座】

處女座的照顧屬於「心思細膩，個性體貼」。艾菲爾指出，大家都知道處女座是一個生活上需要規矩的人，這種喜歡條列式按排的個性，也會運用在另一半身上。因此，處女座會想要營造出舒適、穩定、輕鬆的生活感覺，讓對方感受到自己的體貼。

(中時新聞網)