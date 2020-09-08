配合台中市大智路打通將於10日通車，市府交通局調整周邊道路車流動線，其中包括大智北一街、大智北路、大智路及復興路口等，也將同時增加6條公車路線停靠大智北路，但對於這樣的規畫，地方認為，短短200公尺不到就設置3條單行道，恐無法發揮大智路疏運功能。

交通局長葉昭甫指出，大智路10日通車後，包括原本封閉一半的大智北街、以及因工程封閉的部分道路都將解封，為兼顧車流順暢與行車安全，調整周邊道路車流動線，首先是大智北一街將改為由東往西單行、而八德街至南京路間的大智北路則調整為南往北單向行駛。

此外，從新民街至八德街間的大智北路恢復雙向通行，至於大智路與復興路口則規範為往南方向禁止左轉復興路。葉昭甫強調，除周邊幾條道路動線調整，10日開始火車站前後站都會設置臨停下客區、計程車招呼站等設施。

在公共運輸方面，交通局表示，12日開始也將調整20、52、56及288、289、323共6條公車路線停靠在大智北路的兩側，台中轉運中心D月台則會增加停靠131、132路公車，提供民眾更貼近需求的服務。建設局也配合進行道路改善工程並畫設新道路標線等。

對此動線規畫，市議員鄭功進認為，大智路能打通原是美事，但相關規畫應考量用路人的實際需求，以交通局的方案來看，200公尺不到的距離就有3條單行道，無法完善疏運，且周邊還有舊建國市場及衍生出來的新民市場、民富市場，應考量居民用路習慣並做好標示與宣導。

(中時 )