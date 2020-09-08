今年10月10日是宜蘭縣設縣滿70周年，宜蘭縣史館舉辦「宜蘭獨立設縣70周年系列活動」，今天（8日）縣史館表示，與宜蘭設縣同天生日（1950年10月10日）的縣民有31人，邀請他們能在設縣滿70周年前為宜蘭慶生。

宜蘭縣史館表示，1812年清帝國在蘭陽平原設官治理，稱為噶瑪蘭廳，1875年改為宜蘭縣，1895年日人治台後初稱為宜蘭支廳，2年後改為宜蘭廳，在1920年宜蘭廳分作宜蘭郡、羅東郡、蘇澳郡，三郡直歸台北州管轄，國民政府接收台灣後，宜蘭一開始隸屬台北縣，1950年10月10日恢復設立宜蘭縣。

宜蘭縣史館今天展示設縣當天，首任官派縣長方家慧與多名地方仕紳的老照片，這張合照人數逾200人，宜蘭縣長林姿妙觀看時，也忍不住說是相當難得的歷史紀錄。

為復刻這張照片，縣史館邀請歷任縣長、12鄉鎮市長、縣議員等多人，規畫10月9日在協力擎天廣場拍攝，縣史館說，與設縣時同一天生日的縣民有31人，盼他們也能出席拍攝，一起為宜蘭過生日。

(中時 )