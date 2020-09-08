曾替美國總統川普「收拾善後」的前私人律師柯恩在認罪稅務詐欺和欺騙國會入獄後，決定出書爆料前老闆種種事蹟，新書即將於8日出版。而媒體在取得的部分內容報導指出，川普曾在2012年「色盯」他年僅15歲的女兒，並稱「她何時變得如此火辣？」，並稱「看看那對屁股，我也會愛上像那樣的人」。

據英媒《太陽報》報導指出，柯恩（Michael Cohen）的新書「不忠」（Disloyal，暫譯），事發在2012年在新澤西州的川普國家高爾夫俱樂部內，當川普見到剛上完網球課女兒時，問柯恩的女兒「什麼時候變得如此火辣的？」，而在柯恩表示她的女兒只有15歲前，川普又說「看看那對屁股，如果有人像那樣，我也會愛上她」。

柯恩也爆料，川普曾看上參加環球小姐選美比賽的參賽者們，稱他可以「全都要」；此外，柯恩稱他還親眼目睹川普在他的辦公室內，把女性逼靠在牆上後強吻，不過他並未明指出是在哪一個川普的辦公室內。

對此，白宮發言人摩根斯坦（Brian Morgenstern）先前就對柯恩新書聲明表示，「這根本是一本虛構的『同人誌』，他先前早已承認說謊，卻還期盼別人相信他所言並藉此出書賺錢」，「很不幸媒體還要利用這個可悲可憐的人去攻擊川普總統」。

先前已承認支付封口費給自稱和川普上過床的兩名女子的柯恩，因稅務詐欺和欺騙國會，於2018年12月被判處3年有期徒刑，但因獄方考量疫情擴散，於今年5月21日暫時獲釋，改為在家監禁，但又在7月9日被聯邦監獄管理局（Federal Bureau of Prisons）官員送回監獄。

不過，紐約法官認為柯恩再度入獄是因為他不同意取消出版他的新書，這違反美國憲法第一修正案，決定讓他於7月24日再次出獄，目前仍在曼哈頓的家中監禁。

(中時新聞網)