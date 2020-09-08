台灣木材種類非常多樣，而且具有獨特的紋理，其風貌之美可說是傲視全球。林務局為了打響「台灣木材」（Taiwan Wood）的名聲，妥善運用人工林資源並振興林產業，與國立台北科技大學合作推廣，8日在該校設計學院「木藝類產業基地」舉辦「2020木藝多樣少量類產業環境人才培育計畫」揭牌儀式，儀式中亦共同簽署合作意向書，期能引領台灣木藝產業發展邁向新的里程。

8日舉行的揭牌儀式由副總統賴清德親蒞主持，亦有國內知名家具設計公司代表出席，與會貴賓並現場參觀國內第一座、也是目前唯一兼具實務操作功能、可與產業接軌的木藝類產業學習場域。政府在重視台灣木藝產業發展的同時，也希望從推廣台灣木材市場的角度切入，提高大眾對台灣木材的認同及生活上運用的連結，從而促進人工林造林、利用、再造林的永續循環。

林務局表示，因應國產材市場及產量尚未成熟穩定，將以多樣少量、高附加價值、文創商品、精品家具為發展主力。8日在台北科技大學揭牌的木藝類產業基地，林務局將協助提供與媒合具有「台灣木材」標章的木材來源，由北科大擔任技術開發與資源整合平台，讓材料、技術、設計、行銷能在此接合。北科大木藝培育暨設計研發中心主任陳殿禮指出，將從臺灣木工技藝的傳承與創新出發，與林務局共同協助業界打造臺灣木材國際品牌家具及國際級旅店，以「質」取勝，營造更永續且理想的產銷模式，共創台灣木材價值。

林務局也鼓勵國人多使用合法生產的國產材製品，由於國產木竹材最能適應台灣濕熱氣候，不但耐久好用，更省去運輸耗能；加上各國伐木相關法規及執法強度不一，進口材不乏來自天然林甚至熱帶雨林的原料，因此，使用國產材還有助於守護全球環境、避免破壞生態。愛用國產木竹材，是最時尚的「綠色消費」，透過市場機制，每個人都能為扎根台灣土地的綠色產業出一份力。

(工商 )