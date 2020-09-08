目前全球情勢仍偏正向，美國兩黨於新一輪刺激政策協商雖陷入僵局，但美國總統川普透過行政命令發放每周400美元的臨時失業津貼，美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)表示，美國聯準會將調整政策框架為平均通膨目標架構，對通膨和失業率指標採取更寬鬆多元的標準，未來將允許通膨高於2％的目標。

投信法人指出，雖然鮑爾並未明述政策細節，但市場普遍預期美國聯準會將維持低利率更長的時間，低利率環境將持續推升風險性資產價格，尤其是科技股。投資人可以藉由多元配置，降低風險、提高報酬。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭指出，整體而言，金融市場的樂觀氣氛主要來自寬鬆的貨幣與財政政策，加上製造業PMI等經濟數據觸底反彈，8月全球製造業PMI由50.8上升至52.3，全球有71％的國家回至擴張區間，2021年企業獲利展望開始被上調，金融市場未來表現仍可期。

不過，短線較大風險來自於美國總統大選，隨著美國疫情受控，原本民調大幅落後的川普支持度開始回升，與拜登的差距顯著縮小，競爭激烈的選情將使股市波動度在未來二個月開始上升。在市場震盪加大下，建議採多元資產配置分散風險，並降低波動度。

在操作上，在資金行情延續下，股市表現可望優於債市，因此建議股債比7：3，股市方面持續看好美股，以大型科技成長股為主，並可逢低適度布局價值股；債市方面，建議逢高減碼公債、增加新興市場債。

(工商 )