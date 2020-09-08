坐著也可以種菜！農委會桃園區農業改良場為解決國內蔬菜種植缺工問題，研發推出國產第一台已申請我國發明專利的「可變行株距葉菜移植機」，被視為「葉菜的移植神器」，之後將透過示範觀摩會及技術移轉量產商品機以推廣至蔬菜產業，預計一台售價約35萬元。

桃園農改場相信該機將有效幫助農民節省勞力，提升效能，同時協助解決缺工需求，並提供更友善的工作環境。

桃園農改場表示，由於葉菜產業耗費人力，省時、省工的新型農機一直是葉菜產業殷切所需，桃園農改場從成功開發出的台灣國產第一台「可變行株距葉菜移植機」，不僅可一次移植六行，效率倍增，而且可調整六行移植為二或三行移植，以應用在不同蔬菜移植的需求上。一次六行的可應用在小白菜、油菜、小松菜、萵苣，一次移植二行則可應用在長期葉菜如甘藍、結球白菜及芥菜等。

桃園農改場指出，新型可變行株距葉菜移植機不僅適合溫網室設施的葉菜移植，也可應用於露天大宗蔬菜如甘藍及結球白菜等，無論露天或設施內葉菜移植作業，皆能一機搞定！可附掛在柴油21馬力曳引機或電動行走主機後方，採用兩側觸地輪提供移植所需動力，帶動六組移植機構，一人駕駛，二人以坐式進行供苗作業，省工又省力。移植嘴同時具有開穴及將菜苗移植入土的功能。

(工商 )