痘痘長在臉上時，難免會想動手擠掉，但大陸浙江寧波有一名19歲少女，因為鼻樑上長了顆痘痘，動手擠掉後，竟然引發顱內感染，還差點因此喪命。醫師警告，如果痘痘長在臉部的「危險三角區」，自行擠掉恐會造成嚴重感染，甚至導致死亡。

綜合陸媒報導，這名少女發現鼻梁上長了顆痘痘，因為看起來礙眼，就順手擠掉，擠完痘痘後，少女卻發覺自己的右眼周圍皮膚開始紅腫、疼痛，過了幾天，體溫突然飆升到39.7度，右眼甚至變得腫脹、睜不開，因此趕緊至當地醫院就醫。

沒想到，當地醫院醫師竟告訴這名少女，「情況嚴重，趕緊轉院吧」，少女和家人情急之下連忙轉到寧波第二醫院的神經內科就診，而經過診斷後，醫生判斷少女罹患了一種嚴重的顱內感染「海綿竇血栓性靜脈炎」，若是沒有及時治療，恐會導致患者死亡。

接診的神經內一科副主任醫師韓錕指出，這名患者剛到院時，病情嚴重，體溫一直在39度以上，且當時右眼外凸、眼球固定無法轉動，瞳孔擴大等各種反應都是海綿竇嚴重感染的徵象，同時，患者出現了腦膜炎，隨時會有生命危險。

這名少女的痘痘長在「危險三角區」，危險三角區是口角到鼻根連線所形成的三角形區域，廣西中醫藥大學附屬瑞康醫院美容主治醫師黃敏婷說明，這個三角區血管豐富但沒有靜脈瓣，若發生感染後抓、擠、挑破都可能導致症狀迅速擴散，可使膿液和靜脈內含細菌的栓子進入顱內海綿竇，引起顱內海綿竇血栓性靜脈炎，除了海綿竇靜脈炎之外，還有可能引起腦炎、腦膜炎等等致命疾病。

(中時新聞網)