新冠肺炎大流行讓職業女網現任世界球后巴蒂，已經放棄挑戰今年美國網球公開賽，昨天巴蒂再宣布，自己不會前進花都巴黎問鼎法國網球公開賽女單2連霸，也放棄整個歐洲賽事。

巴蒂是法網女單衛冕冠軍，坦言因為擔心新冠肺炎疫情，加上沒有足夠時間備戰，決定放棄今年法網，「這是很困難的決定，但很不幸的，我今年不會參加歐洲圈賽事。去年法網奪冠是我生涯最特別的一場賽事，所以我絕對不是草率地做出棄賽決定。」

巴蒂透露今年賽事自己應該是不會參賽了，並提前放眼2021賽季，「我現在很期待時間較長的季前準備，以及澳洲的夏天，2020年對大家是很有挑戰的一年，雖然我對於無法正常參賽很失落，但我自己、家人及整個團隊健康才是最重要的，謝謝一直支持我的球迷，我等不及要重新為你們而戰了。」

巴蒂退出後，本屆法網女單由世界第2的羅馬尼亞好手哈麗普領軍，捷克普莉絲可娃、才剛在美網女單16強出局的今年澳網球后柯寧、美國名將小威廉絲、日本球星大坂直美等都還在出賽名單中，男單則是世界球王喬柯維奇、「紅土之王」納達爾、奧地利提姆、希臘西西帕斯等好手參賽。

(中時 )