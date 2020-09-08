樹林區長王坤南邀請民眾共襄盛舉。（許哲瑗攝）

紅麴刈包。（樹林公所提供／許哲瑗新北傳真）

新北市紅麴文化節邁入第14屆，將在9月12日於新北市樹人家商熱鬧登場，邀請在地攤商、文創店家進駐，設計紅麴貓咪吐司、紅麴刈包等特色料理，還可抽智慧型掃地機器人、直立手持吸塵器、氣炸鍋等大獎；新北市府8日舉辦宣傳記者會，邀請民眾共襄盛舉，為紅麴注入新生命。

昨記者會邀集樹林區長王坤南、以及市議員陳世榮、廖宜琨、洪佳君等人共襄盛舉，攜手寫下「2020新北市紅麴文化節」，宣布活動開跑。

王坤南介紹，樹林地區過去有樹林酒廠，以生產紅露酒及紅麴聞名，也成為當地特色之一，後來民眾的飲酒習慣改變，紅麴的文化仍深植在地，也將釀製紅麴的技術傳承下來，今年紅麴文化節選在新北市首間設有時尚模特科的樹人家商舉辦，當天將由學生走秀展示紅麴商品，為活動揭開序幕。

王坤南說，今年也邀請外地的文創店家，將紅麴加入食材大玩創意，做成紅麴貓咪吐司、紅麴刈包等特色商品，市長侯友宜也將到場慶祝，和知名行腳節目主持人惟毅，共同製作紅麴料理，邀請民眾試吃。

陳世榮表示，紅麴是樹林在地特色，養生又美味，雖然紅麴文化節只有1天，但天天都在地方推廣，盼成為民眾生活一部分。

此外，活動也規畫「紅麴小學堂」、「紅麴小點心」、「紅麴闖關趣」等，讓民眾認識紅衢文化，完成闖關即可抽智慧型掃地機器人、直立手持兩用吸塵器、氣炸鍋、空氣清淨機等大獎。

(中時 )