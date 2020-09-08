小S談「新課綱」眾人驚呆了! 再爆康熙復播 全憑他說了算

小S今(8日)出席活動記者會，依舊身材姣好令人稱羨。而對於近日網友敲碗《康熙來了》節目復活，小S則大嘆「人總是失去了才懂得珍惜。」睽違三個月的小S平日到底是如何維持身材？小S表示，怕近期生活太過頹廢，雖是在家休息但還是堅持運動維持身材，飲食上有改變，大約瘦下五公斤左右。

談到國中歷史新課綱時，小S則直呼：「為什麼要刪！」還在現場大唱武則天經典歌曲，並說那是她最愛的一部戲劇，雖自嘲自己不是一位盡責的媽媽，但平時還是會帶小朋友到書店看書，並且督促三個寶貝女兒要看西遊記等等的課外讀物。

小S出席APM Monaco記者會(圖/邱子軒)

而談到近日有許多網友敲碗《康熙來了》節目是否再復出？小S笑說：「蔡康永根本已經消失了，而且他的IG我都會快速跳過，我就不喜歡看那個勵志類的話，當時說要停掉節目的也是他，以他的個性應該是不會再回來主持了，應該會用別種節目形式再合作。」 看來節目再復出的可能性十分渺茫，不過小S表示：「之前有網友抱怨節目很無聊都老梗，然後節目停掉後又說好無聊、都沒辦法吃飯了。」小S認為節目見好就收，就讓大家留下美好的回憶。

(攝影剪輯/邱子軒)

(中時新聞網)