大陸女星譚松韻近來在電視劇《以家人之名》飾演從小就失去母親的李尖尖爆紅，然而現實生活中的她，其實1年多前才歷經喪母之痛，最愛的媽媽在2018年跨年夜遭遇嚴重車禍，最終搶救無效身亡。上個月底本案首次開庭審理，引發外界關注，今(8日)陸媒再曝細節，赫然發現肇事者竟是譚松韻的小學同學，但對方至今連一句道歉都沒有。

譚松韻母親車禍案委任律師張起淮日前受訪透露，譚松韻自母親被撞身亡後，至今長達1年8個月期間，內心一直很痛苦，「譚松韻非常希望能夠全程參與庭審，但因為她與劇組簽了拍戲的合同，上百人的劇組不能因為她打官司而停工，因此只好提前離開，一邊忍受失去母親的巨大悲痛，一邊在橫店認真拍戲。」

最令人訝異的是，肇事者竟是譚松韻的小學同學，但對方至今連一句道歉都沒有。張起淮也透露，譚松韻這1年多以來，就是一直在等待開庭這天，就是等一個公平的審判，讓法律還媽媽一個公道。

譚松韻母親在2018年跨年夜遇到嚴重車禍，28歲馬姓男子酒駕肇事撞傷包括譚松韻母親等3人後逃逸。譚松韻心急如焚，第一時間直奔老家，守在醫院陪伴，更許願「只要媽媽能好起來，願意拿我一切去換」，未料母親仍在20多天的搶救後，不治過世。後來譚松韻在節目中首次公開談及喪母之痛，她說：「我希望我能夠夢到她，然後我愛的人都很好很健康…。」令人不捨。

(中時新聞網)