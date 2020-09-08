高雄正義高中師生利用眼動儀發明「邏輯思考能力檢測系統」，在「韓國WiC世界創新發明大賽」及「日本東京創新天才國際發明展」雙雙奪金。（洪浩軒攝）

高雄正義高中師生利用眼動儀發明「邏輯思考能力檢測系統」，有效幫助學生解決讀書效益不佳的問題，此作品也在「韓國WiC世界創新發明大賽」及「日本東京創新天才國際發明展」雙雙奪金，高雄市長陳其邁8日特別在市政會議上嘉勉獲獎師生。

目前此項作品已獲得中華民國發明專利，是透過眼動儀偵測學生打電動時的遊戲狀態，幫助學生找出課業上學習的問題與盲點，再利用大數據分析學生邏輯思考的學習能力，依據學生不同的特性與能力，快速建立未來的學習建議與規畫，輔助學生提高個人學習效率，達到事半功倍的讀書效果。

指導老師林俊毅表示，他當時希望學生不要再用紙本考卷的成績來分析自己學習上的優缺點，反而是用玩遊戲的方式知道自己的能力值，所以發想用眼動儀偵測學生念書時的情況，再加以分析比對，就能發現自己的個人特質，並得知適合用何種方式學習。

除了用打電玩的方式找出學生學習的問題進而改善，正義高中學生們更用眼動儀延伸出觀察考生在作答時常遇到的問題，進而提高作答的成功率，學校同學經過測試後，紛紛覺得新奇又有效，也確實改善每個人答題的習慣，且獲得更高的分數。

獲獎學生王煦表示，自己有參與系統測試，他知道自己是一個略為粗心的人，但一直找不到原因所在，導致他總是沒辦法拿高分，但經過系統的眼動儀比對發現，他在考試時看題速度過快，時常忽略關鍵文字，放慢看題速度後，徹底解決問題。

(中時 )