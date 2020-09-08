麗豐-KY（4137）受惠主營美容連鎖通路「克麗緹娜」在大陸地區持續穩定成長貢獻，營運逐步增溫，8月合併營收3.3億元，已回到去年同期近九成的水準，月成長14％，預期在持續推廣品牌及各項行銷、招商下，今年營運有望逐季成長。

麗豐表示，目前克麗緹娜截至8月底全球總加盟店數已達到4,794家，集團已緊鑼密鼓進行拓增加盟店的招商活動，預計9月起將前進湖南、寧夏、華南大區、山西等地區召開招商會，同時強化既有店與新增加盟店經營成效的計畫，期望在接下來的換季保養需求、民生消費旺季帶動下，挹注今年整體營運有機會遞出逐季增溫的表現。

根據iiMedia Research數據顯示，中國美容美髮的市場規模於2019年底已達人民幣3,512.6億元，預估將以年複合成長率4.6％的速度成長，至2022年市場規模將突破人民幣4,000億元，再觀察今年3月微信發布最新數據，其美容美髮美甲服務的微信支付增幅高達3.5倍，一躍成為復工後「最旺」的行業，可見消費者對於美容保養服務是屬於剛性需求，有利麗豐持續擴大營運規模與市場版圖。

麗豐目前除了進行實體招商活動外，為迎接第四季產業旺季的需求，旗下主營通路「克麗緹娜」門市也已祭出每月優惠活動，凡於每月8日蒞臨門店即享有專屬節日禮遇，有望推進平均單店銷售業績成長；另一方面，於旗下「新美力」電商平台、官方網站以阿里巴巴購物平台等上架銷售，包括 CHLITINA 護膚品、舒冷、巴部農天然鹼性礦泉水等系列優質產品，致力達成線上線下渠道雙向導客，並對集團整體營運帶來正面的挹注。

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