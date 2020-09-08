遊戲股王鈊象（3293）8日公布8月自結損益，單月稅前盈餘5.38元，累計今年前八個月每股獲利寫下歷史新高，達37.28元，賺超過三個股本。鈊象表示，目前旗下網路遊戲與商用機台占比為93％與7％，且受惠於上半年疫情關係，帶動授權美國博弈線上遊戲營收水位提高，對全年營運展望樂觀。

鈊象今年業績持續向上，獲利腳步不停，8月單月營業淨利3.74億元，稅前淨利3.79億元。單月稅前盈餘5.38元雖較上（7）月略減0.06元，但仍再賺逾半個股本，第三季尚未過完已賺10.82元，累計今年前八個月稅前盈餘26.27億元，每股稅前盈餘37.28元，再創歷史新高。

鈊象8月營收7.3億元，寫下歷年來同期新高紀錄，較去年同期增50.2％，惟月減2.5％；累積今年1～8月營收達53.4億元，較去年同期增加71.2％。

鈊象旗下六款網路遊戲《金猴爺》、《明星3缺1》、《金好運》、《滿貫大亨》《海王寶藏》、《金虎爺》營運穩健，加上近期再獲美國線上博弈遊戲授權新動能，市場看好股價有望叩關千元。然近日受8月營收較上月略減，以及投信連4賣影響，鈊象股價自9月2日達995元歷史高點後一路走低，8日收盤小跌1.57％，收盤價815元，挑戰千元大關還有一段路要走。

(工商 )