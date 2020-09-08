看好中國人造肉市場商機，美國人造肉公司Beyond Meat於8日宣布，將在浙江嘉興經濟技術開發區興建兩家工廠，預計在數個月內試產，並在2021年全面投產。該公司還稱，其中一家將成為世界上最大的、技術領先的植物性肉製品工廠之一。
受此消息帶動，A股人造肉相關類股齊步走升，包括東寶生物漲停，漲幅20％，另外還有美盈森、雙塔食品、金字火腿、三隻松鼠、華寶股份等跟漲。Beyond Meat美股盤前一度漲2.76％，報129.28美元。
目前Beyond Meat產品已在中國的盒馬鮮生、星巴克、肯德基、必勝客和麥德龍銷售。
據Beyond Meat日前公佈的2020年第二季財報顯示，該公司營收為1.133億美元，年增69％。其中，來自美國的淨營收為9,652.6萬美元，來自國際的淨營收為1,681.2萬美元。
(工商 )
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