台南傳出一所私立高中兼任資訊課的老師在教室強吻女學生，事後雖傳訊息道歉，卻追問女學生「你是不是要我脫光光、你是不是肖想我的香菇先生」，女學生直接回以「萬分崩潰」，校方證實女學生向校方報告此事後，已立即啟動性平調查，要求該名老師停職，至於細節仍待進一步釐清。

一名網友今天於PTT發文稱，該強吻女學生的老師事發當時，與2名女學生在教室準備比賽事宜，未料老師竟著其中1人去廁所時，強吻留在教室的女學生，受害女學生因飽受驚嚇，拚命掙扎，直到同學折返教室撞見，老師這才罷手。

事後，這名老師事後仍傳訊騷擾該名女學生，「對不起，我不是一個好老師，我真的是一個爛人」，道歉文後卻緊接著詢問，「你是不是要我脫光光、你是不是在肖想我的香菇先生」等不堪言詞，讓女學生嚇得回覆「我感到萬分驚恐」。

校方證實，今天女學生已在同學陪同下告知輔導室老師這起事件，校方下午3點啟動性平調查，並要求該名老師停職。據悉，整起事情發生在2019年11月，這名老師不到30歲，未婚，在校是資訊課的兼課老師，非正職老師，校方除啟動性平調查，也將成立專案小組調查，未來也將針對受害女學生加強輔導。

(中時 )