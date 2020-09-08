印度一名藏族軍官於8月31日的中印邊境衝突中死亡，印方公布該名軍官死於地雷，在7日舉行藏族葬禮。（圖／推特影片截圖）

在中印雙方邊界駐軍相互指控開槍後，印度軍方再向大陸軍方索要5名印度失蹤平民。印方指控這5位平民是在印控制的阿魯納恰爾邦（大陸稱為藏南地區）遭解放軍綁架，要求陸方立即予以釋放，大陸方面目前尚未對此做出回應。外媒認為，開槍事件與綁架指控使中印邊境衝突更趨複雜，情勢相當危險。

《美國之音》報導，自印中發生6月流血衝突後，雙邊關係下降到幾十年來的最低點。此後，雙方都加強了對邊界地帶的監控。雙方長達3488公里的邊界，有許多地方都沒有明確的劃分。

A hero, brave son of two motherlands, Special Frontier Force Soldier Nyima Tenzin was laid to rest with full military honors yesterday at Leh. He will forever remind us of the ties of blood that connect the two neighbors- India and Tibet.🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/yfA6knOtWK — Neethu (@DefenderOfInd) September 8, 2020

印度軍方指控說，有5位印度平民在阿魯納恰爾邦失蹤，上周六已將此情況告知大陸軍方，但陸方至今尚無答覆。

印度國防部發言人潘德中校（Harsh Wardhan Pande）對《路透》表示，「我們通過熱線與他們（大陸軍方）通了話，告訴他們有幾個人可能越過邊界進入對方一側。如果你們能夠把他們送回來，我們將非常感激。我們通常也是這麼做的。」

他說：「森林和山區裡面沒有明確的邊界。他們到處亂走，所以有可能走到那一邊了。這種事情很正常。」

*Farewell to brave heart Subedar Nyima Tenzin. One of Indian Army’s Tibetan warriors. He was put to rest amid chants of #BharatMataKiJai and #JaiTibet. Coffin wrapped in tricolour and Tibetan flag*

*pic.twitter.com/a8BTlwQ33J* — Amarendra Derhgawen (@amarendraderhg1) September 8, 2020

不過，另有消息表示，印度阿魯納恰爾邦議員愛琳稱解放軍在邊界綁架了這5名印度人，並要求陸方立即釋放他們。

報導說，印度有一支以流亡藏人為主的特種邊境部隊中，有一名藏族的連長幾天前在界西段兩國軍隊衝突地點附近被地雷炸死。本周一有一些的藏民和印度軍人在山區為他舉行安葬儀式。據推特上傳出的視頻顯示，現場的藏民們手舉象徵西藏獨立的旗幟，印軍為也為死者鳴槍致敬。

印中兩國在喜馬拉雅山一帶有長期的邊界糾紛，雙方歷經多次談判，但邊界衝突時有所聞。今年6月兩國軍隊在喀什米爾拉達克地區發生的流血衝突中造成印度數十名軍人傷亡，陸方則未公布傷亡人數。印中兩軍最近幾個月為此舉行過多次軍長、旅長級的會談，但沒有取得任何實質進展。

專家認為，最近幾個月兩國軍隊發生的衝突使得邊界局勢變得難以預測，任何一方如果出現誤判，這裡隨時都可能發生戰爭。前印度陸軍北部軍區總司令胡達中將（Lt. Gen. D.S. Hooda）認為，地面存在的軍事風險很高，有失控的危險。

上周五，兩國國防部長在普丁的調停下在莫斯科舉行會晤。大陸國防部長魏鳳和堅持責任完全在印度一方，並且堅稱絕不會讓出一寸土地。印度國防部長辛格則要求大陸軍隊退回實際控制線，恢復邊界原來狀態。雙方互不相讓，會談宣告失敗。

(中時新聞網)