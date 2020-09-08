高雄微笑慈善會8日特地前往高雄前金國中棒球隊捐贈民生物資，讓選手們在辛苦訓練之後，可以溫飽肚子持續備戰，校方也特發感謝狀感念慈善會的善行。（洪浩軒攝）

高雄微笑慈善會除了長期照顧街友，也相當關心高雄體育發展，8日特地前往高雄前金國中棒球隊捐贈民生物資，讓選手們在辛苦訓練之後，可以溫飽肚子持續備戰，並在球場上發揮最好的實力為高雄爭光，前金國中也特發感謝狀感念慈善會的善行。

高雄微笑慈善會理事長黃淑娟多年前開始收容街友、照顧弱勢家庭，被稱為「街友的媽媽」，她同時也是統一獅職棒球星陳傑憲的生母，因為知道棒球選手們訓練的辛勞，也相當重視高雄棒球發展，希望藉由捐贈餅乾、麵條、沐浴乳、衛生紙等物資，讓球員們有更好的生活環境。

黃淑娟表示，兒子從小就有棒球夢，但一路走來遇到許多困境，要追夢並不容易，尤其前金國中棒球隊大多是原住民或弱勢家庭學生，更需要外界幫忙，希望藉由分送物資，可以讓小選手們養足精神，在訓練或比賽上更加專注，為高雄甚至是國家爭光。

黃淑娟指出，她行善沒有別的目的，只是要小朋友們朝夢想勇敢追逐，不要因為經濟問題而斷了體育夢，也藉此機會教導孩子們，未來有朝一日無論是否成為職棒選手或在其他領域發光發熱時，只要有能力別忘了把愛傳出去，讓社會愈來愈進步。

前金國中棒球隊教練團表示，相當感謝高雄微笑慈善會，他們的善行不僅僅是給球員們更好的生活環境，也讓選手們學習到知福、惜福的觀念，前金國中棒球隊有那麼好的後盾，球員們一定會謹記在心，未來會更加努力，朝夢想之路大步邁進。

(中時 )