來自馬來西亞的「鋼琴女神」李元玲（Cathryn Li），擁有天使臉蛋、魔鬼身材，不時在社群網站分享辣照，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，近日她PO出在家練琴的NG影片，卻驚見她露出一片肉色差點走光。

影片中，李元玲穿著露肩洋裝，坐在鋼琴前認真練琴，但似乎抓不到感覺頻頻失誤，最後更因為衣服的關係導致發揮受限，力求完美的她最終忍受不了，便起身暫停錄影，並發文自虧：「Wrong choice of outfit（服裝選擇錯誤）！ 這是fail（失敗）的片段不應該po上來的，就讓你們看看我錄鋼琴影片20個就有18個是一堆笑話。」

李元玲穿錯衣服練琴，甚至露出nu bra險走光。（圖／翻攝自IG）

另外，李元玲在彈琴時衣服似乎卡卡，甚至不慎露出內裡的nu bra差點走光，畫面相當驚險。而粉絲看到李元玲努力練琴的影片，就留言狂讚「喜歡你的認真與要求自我的完美精神」、「果然是有這些片段才能塑造現在的成就」、「喜歡這片真實實在的一面，追求完美背後的付出」，敬佩她如此堅持地練習。

事實上，李元玲因為常曬性感辣照，曾被部分酸民嘲諷「賣肉」，她也硬起來反擊，直接點名鍵盤俠、網路霸凌者，喊話：「別老是用自由言論道德觀綁架人，或用粗俗不堪入耳的話，去攻擊你看不順眼的人，人家不認識你又沒招惹你，這只讓你看起來更沒素質沒教養」。

在 Instagram 查看這則貼文 李元玲（@cathrynli）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 6 日 下午 9:01 張貼

(中時新聞網)